Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (02.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Bei Nokia gebe es ein Comeback: Der Netzwerk-Ausrüster wechsle mitten im Kampf um entscheidende Aufträge zum 5G-Ausbau den Chef aus. Zum 1. September solle Pekka Lundmark den Spitzenjob von Rajeev Suri übernehmen, wie das finnische Unternehmen am Montag mitgeteilt habe. Lundmark sei aktuell Chef der Energiefirma Fortum. Er sei aber kein absoluter Neuling bei Nokia, sondern ein Rückkehrer: Er sei einst unter anderem für die Strategie in der Netzwerk-Sparte verantwortlich gewesen, dem Sektor also, auf den Nokia seit einiger Zeit setze.Nokia habe sein Handy-Geschäft und den Kartendienst Here verkauft und sich komplett auf das Ausrüsten von Telekommunikations-Netzen konzentriert. Dafür habe Nokia nicht nur komplett das Geschäft des langjährigen Partners Siemens übernommen, sondern auch den Konkurrenten Alcatel-Lucent gekauft. Suri habe vor gut zehn Jahren die Führung der Netzwerk-Sparte und 2014 auch des gesamten Konzerns übernommen.Das Netzausrüster-Geschäft sei umkämpft. Die Schwergewichte Ericsson und Nokia würden den Preisdruck von chinesischen Konkurrenten wie Huawei und ZTE spüren. Nokia habe das vergangene Jahr mit einem mageren Gewinn von 7 Millionen Euro abgeschlossen - nach einem Verlust von 340 Millionen Euro 2018.Zuletzt habe sich in Europa der Kurs abgezeichnet, "risikobehaftete Anbieter" aus dem Kern der Netze herauszuhalten, aber in der Rand-Infrastruktur zuzulassen. Da Telekom-Firmen traditionell mindestens zwei Lieferanten haben wollen, könnte das Nokia helfen, sich neben Ericsson einen festen Platz in 5G-Netzen zu sichern, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link