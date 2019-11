Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,153 EUR -0,93% (26.11.2019, 11:25)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (26.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Seit dem Kursabsturz nach den Zahlen arbeite die Nokia-Aktie an der Bodenbildung. Noch könne sich das Papier des finnischen Netzwerkausrüsters aber nicht nachhaltig von der 3-Euro-Marke lösen. Zu groß wiege die Unsicherheit wegen der hohen Investitionen und dem hart umkämpften Wettbewerb. Jetzt verliere der Konzern auch noch überraschend seinen COO. Joerg Erlemeier, der das Amt seit 2017 innehabe, trete zurück und verlasse Nokia zum 1. Januar. Einen Nachfolger gebe es nicht. Der Konzern schaffe den Posten ab und verteile die Aufgaben auf die anderen Mitglieder des Führungsteams.Eine Erholung nach dem Kurssturz lasse weiter auf sich warten. Anleger sollten bei Nokia deshalb weiter an der Seitenlinie bleiben. Die Risiken würden nach wie vor überwiegen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2019)Börsenplätze Nokia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:3,156 EUR -0,13% (26.11.2019, 11:11)