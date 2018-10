Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (26.10.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Technologiekonzerns Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF), senkt aber das Kursziel von 6 auf 5,80 Euro.Wie zuvor für das zweite Halbjahr in Aussicht gestellt, habe sich im dritten Quartal eine leicht verbesserte Entwicklung in der Netzwerksparte eingestellt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotzdem bewege sich Networks weiter in einem hart umkämpften und im Hinblick auf den Mobilfunkstandard 4G weitgehend gesättigten Markt. Der neue Kommunikationsstandard 5G, dessen kommerzielle Ausbreitung Nokia zum Jahresende 2018 starten wolle, werde diese Situation aber in den nächsten Jahren deutlich entschärfen und für ordentliches Wachstumspotenzial sorgen. Auf dem Weg dorthin erhöhe das finnische Unternehmen durch Effizienzsteigerungen und Kostenanpassungen die Schlagkraft. Auch wenn die Durststrecke noch etwas anhalten dürfte, bleibe das Chance-/Risikoprofil der Nokia-Aktie interessant.Da er IFRS-basierte Planung nach unten korrigiert hat, senkt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, sein Kursziel von 6 auf 5,80 Euro, bestätigt aber in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Nokia-Aktie. (Analyse vom 26.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nokia Corp": Keine vorhanden.Börsenplätze Nokia-Aktie: