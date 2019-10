Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,344 EUR +2,86% (31.10.2019, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,325 EUR +0,61% (31.10.2019, 12:06)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (31.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Böses Erwachen für Aktionäre: Der finnische Telekomausrüster Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) hat seine Gewinnziele für 2019 und 2020 an den Nagel gehängt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Hintergrund sei der Druck auf die Margen und die Notwendigkeit, mehr Geld in den 5G-Aufbau zu stecken, so der Konzern. Nokia peile im laufenden Jahr daher nur noch ein Ergebnis je Aktie von 0,18 bis 0,24 Euro an - statt wie bisher geplant 0,25 bis 0,29 Euro. Bei der bereinigten operativen Marge erwarte der Konzern jetzt rund 8,5 Prozent. Bislang sei der Netzwerkausrüster von 9 bis 12 Prozent ausgegangen. Auch für das kommende Jahr habe Nokia-Chef Rajeev Suri die Schätzungen deutlich gekappt. Der Gewinn je Aktie solle demzufolge nur noch zwischen 0,20 und 0,30 Euro liegen, statt wie bisher in einer Spanne zwischen 0,37 und 0,42 Euro.Und damit nicht genug der schlechten Nachrichten: Nokia wolle zudem die Dividendenzahlungen aussetzen. Die soliden Zahlen zum dritten Quartal seien daher schnell zur Nebensache geraten: Der EURO STOXX 50-Wert sei auf Monatssicht um fast 27 Prozent in den Keller gerutscht, auf aktuell 3,28 Euro. So tief habe das Papier seit rund sechs Jahren nicht mehr gestanden.Wie es nun weitergeht, darüber gehen die Meinungen der Analysten teils weit auseinander: Während die einen auch nach der deutlichen Reduzierung der Ergebnisziele für 2019 und 2020 noch Abwärtsrisiken für die Aktie des Telekom-Ausrüsters sehen und daher vom Kauf abraten, wittern andere eine langfristig gute Einstiegsgelegenheit, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2019)Börsenplätze Nokia-Aktie: