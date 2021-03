Börsenplätze Nokia-Aktie:



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (16.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Deal mit Microsoft habe der Nokia-Aktie am Montag neuen Schwung verliehen. Aussagen zu den Zielen sowie ein weiterer massiver Stellenabbau würden dagegen am Dienstag kaum für Impulse sorgen. Spannend bleibe es beim finnischen Netzwerkausrüster angesichts des weltweiten 5G-Aufbaus aber allemal.Nokia wolle mit dem Abbau von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen die Kosten deutlich senken. Die Restrukturierung solle die Kosten bis Ende 2023 dauerhaft um 600 Millionen Euro senken. In diesem Zusammenhang seien bis 2023 Kosten von rund 600 bis 700 Millionen Euro angefallen, etwa die Hälfte im laufenden Jahr. Auf Sicht von 18 bis 24 Monaten sollten dann von aktuell rund 90.000 Mitarbeitern nur 80.000 bis 85.000 übrig bleiben. Die genaue Anzahl hänge von der Entwicklung der Absatzmärkte in den nächsten zwei Jahren ab. Parallel zum Stellenabbau wolle Nokia mehr Geld in die Forschung und Entwicklung rund um 5G, digitale Infrastruktur und Cloud-Leistungen stecken.Dem Konzern habe zuletzt eine abflauende Nachfrage zu schaffen gemacht. Wie seit Februar bekannt sei, rechne Chef Pekka Lundmark 2021 mit einem bestenfalls nur stabilen Erlös, weil vor allem in Nordamerika die Nachfrage nach einer Aufrüstung der Mobilfunknetze auf den schnelleren 5G-Datenfunk nachlassen dürfte. Das Margenziel für das operative Ergebnis liege bei sieben bis zehn Prozent auf vergleichbarer Basis. Den Ausblick habe das Unternehmen an diesem Dienstag bestätigt. Mehr Details zur Strategie werde das Management an diesem Donnerstag, den 18. März, im Rahmen eines Kapitalmarkttages vorstellen.Derweil werde Nokia künftig die Azure-Cloud von Microsoft als Infrastruktur hinter verschiedenen Angeboten für lokale Mobilfunk-Systeme nutzen. Diese sogenannten Campus-Netze würden durch 5G immer wichtiger, um IoT-Systeme in der Industrie miteinander zu vernetzen. Die Zusammenarbeit sei allerdings nicht exklusiv, sodass auch andere Cloud-Anbieter weiter mit Nokia arbeiten könnten."Der Aktionär" bevorzugt deshalb unverändert Ericsson, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 16.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link