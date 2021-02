Börsenplätze Nokia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,56 EUR +1,86% (08.02.2021, 14:02)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,5625 EUR -0,07% (08.02.2021, 13:47)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Deutschland Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (08.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Spekulationen der Reddit-/WallStreetBets-Trader hätten die Nokia-Aktie Ende Januar kräftig nach oben getrieben. Als der Nachschub an Kaufaufträgen jedoch ausgeblieben sei, sei das Papier des finnischen Konzerns schnell zurückgefallen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe sich Nokia-Chef für das laufende Jahr wenig optimistisch gezeigt. Immerhin machet die Charttechnik etwas Hoffnung.Nokia mache eine abflauende Nachfrage nach seinen Produkten zu schaffen. Für das angelaufene Jahr rechne Chef Pekka Lundmark deshalb bestenfalls mit einem stabilen Erlös, weil v.a. in Nordamerika die Nachfrage nach einer Aufrüstung der Mobilfunknetze auf den schnelleren 5G-Datenfunk nachlassen dürfte.Zuletzt habe insbesondere der schwedische Konkurrent Ericsson von den Problemen des chinesischen Marktführers Huawei profitiert und Nokia bei wichtigen 5G-Aufträgen - v.a. auch in China - ausgestochen. Um im 5G-Rennen mitspielen zu können, wolle Nokia mehr in Forschung und Entwicklung investieren, was wiederum die Marge belaste. Details wolle Nokia am 18. März bekanntgeben.Lundmark, der im Sommer das Ruder bei Nokia übernommen habe, verpasse dem Unternehmen gerade eine neue Organisationsstruktur und verkleinere in diesem Zusammenhang auch die Führungsriege.Dass die 200-Tage-Linie habe verteidigt werden können, sei charttechnisch ein positives Signal. Nun sollte aber auch das Zwischenhoch aus Oktober überwunden werden. In diesem Fall könnte der Nokia-Kurs wieder Richtung 4-Euro-Marke streben. Mehrere Analysten hätten zuletzt ihre Kursziele angehoben."Der Aktionär" beobachte die Nokia-Aktie aktuell. Ein Einstieg habe keine Eile. Sollte der Wert den Widerstand bei 3,60 Euro nachhaltig überwinden, ergäbe sich wohl immerhin eine Trading-Chance für kurzfristig orientierte Anleger, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.22.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link