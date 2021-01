XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (29.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Die Aktie von Nokia steige wieder. Unter hohen Schwankungen bewege sich die Notierung des finnischen Titels wieder aufwärts. Setze sich der Trend fort, könnte WallStreetBets sogar einen Indexeffekt auslösen. Mit einem Manko aber hätten Marktteilnehmer weiterhin zu kämpfen: Die Handelbarkeit sei nach wie vor eingeschränkt.Montag dieser Woche berichtete DER AKTIONÄR als erstes, die Aktie des finnischen Unternehmens Nokia könnte als nächster Titel vom WallStreetBets-Hype erfasst werden. Noch am gleichen Tag sei der Zug angerollt. In der Spitze habe sich das Papier auf über 6 Euro verteuert - mehr als 50 Prozent Plus innerhalb weniger Stunden. Der andauernde Hype um das Papier könnte jetzt sogar einen bedeutenden Indexeffekt auslösen. Denn: Nokia drohe der Rauswurf aus dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). Komme es dazu, hätte das weitreichende Folgen: Indexfonds, sogenannte ETF, wären gezwungen, Positionen in Nokia aufzulösen. Ein fallender Kurs könnte die Folge sein.Jetzt scheine ein Verbleib im Index nicht ausgeschlossen. Setze sich die Aufwärtsbewegung fort, könnte Nokia weiterhin im Index der 50 größten europäischen Firmen verbleiben. WallStreetBets würde dann Indexbestimmenden Charakter entfalten. Noch vor wenigen Tagen hätte das kaum jemand für möglich gehalten, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur Nokia-Aktie. (Analyse vom 29.01.2021)Börsenplätze Nokia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:3,993 EUR +3,33% (29.01.2021, 17:01)