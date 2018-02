eBay-Papiere (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) hätten infolge guter Quartalszahlen sowie der Ankündigung mittelfristig Adyen anstelle seiner ehemaligen Tochter PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) als primären Bezahldienst einsetzen zu wollen, um knapp 14% zulegen können. Im Gegenzug hätten die Aktien von Paypal rund 8% verloren.



Ebenfalls starke Verluste habe es infolge eines enttäuschenden Jahresausblicks für die Aktien des Paketdiensts UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker- Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) (-6%) gegeben.



Apple-Aktien (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) hätten nachbörslich um 3,4% zugelegt. Zwar habe die Anzahl der verkauften iPhones unter den Erwartungen gelegen, dies sei aber durch einen durchschnittlichen Verkaufspreis von USD 796 pro Stück kompensiert worden. Am Ende stehe im letzten Quartal ein Nettogewinn von USD 20 Mrd. zu Buche.



Amazon-Papiere (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) hätten nachbörslich infolge einer sehr erfreulichen Umsatz- und Gewinnentwicklung um 6,4% zugelegt. (02.02.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den größten Gewinnern am gestrigen Handelstag gehörten die Papiere des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) (+12%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar habe der Ausblick für 2018 die Erwartungen von so manchem Analysten nicht zur Gänze erfüllen können, der langfristige Ausblick nähre allerdings Hoffnung auf eine merkliche Verbesserung im Netzwerkgeschäft.