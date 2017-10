ISIN Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (30.10.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Achal Sultania von der Credit Suisse:Achal Sultania, Aktienanalyst der Credit Suisse, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie von Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK), senkt aber sein Kursziel.Bei dem Unternehmen sei das dritte Quartal schwach verlaufen, so der Analyst. Aufgrund der Schwäche in der Netzwerksparte habe er seine Umsatzschätzungen für 2017 und 2018 sowie seine Ergebnisschätzung für 2018 gesenkt. Die Herausforderungen bestünden nach wie vor und die Sicht in die Zukunft sei gering. Er vertraue jedoch darauf, dass die Unternehmensführung die Probleme lösen könne.Achal Sultania, Aktienanalyst der Credit Suisse, hat das Kursziel für die Nokia-Aktie von 6,00 auf 5,00 Euro reduziert, sein Votum jedoch bei "outperform" belassen. (Analyse vom 30.10.2017)Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,183 EUR -2,68% (30.10.2017, 20:05)