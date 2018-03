Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyj:



Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity Investoren die Aktien des finnischen Technologiekonzerns Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) weiterhin zu halten.Nach einem Gespräch mit COO Jög Erlemeier anlässlich des MWC halten die Analysten von Canaccord Genuity an ihrer Einschätzung fest, dass Nokia Oyj von einem starken Management mit einem klaren Fokus auf Kostensenkungen und geführt wird. Ziel sei zudem die Marktführerschaft beim 5G-Standard. Mobilfunktreiber würden im Vergleich zum Vorjahr ein zunehmendes Interesse am Aufbau eins 5G-Netzes zeigen. Das Rennen habe begonnen. China und die USA seien vermutlich die Länder, in denen die Netze als erstes starten dürften. Ende 2018/Anfang 2019 sollte es soweit sein.Analyst T. Michael Walkley glaubt, dass Nokia sehr gut aufgestellt ist um bei der Transition zu 5G Marktanteile und Margen auszubauen. Abgesehen davon sollte die Lizenzierung von Technologie eine Quelle von sehr profitablem Wachstum darstellen.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Nokia-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 6,00 USD.Börsenplätze Nokia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,75 Euro -0,44% (01.03.2018, 15:48)