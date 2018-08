Kursziel

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 15.08.2018 5,00 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 14.08.2018 5,40 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 06.08.2018 5,40 Kaufen LBBW Mirko Maier 02.08.2018 4,75 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 31.07.2018 7,40 Buy Société Générale Aleksander Peterc 31.07.2018 5,80 Buy UBS AG David Mulholland 30.07.2018 6,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 27.07.2018 5,50 Buy Berenberg Bank Josep Bori 27.07.2018 5,20 Hold S&P Capital Tan Jun Zhang 27.07.2018 5,50 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 27.07.2018 5,20 Halten Independent Research Markus Friebel 27.07.2018 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 26.07.2018



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (29.08.2018/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,40 Euro oder 4,75 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 26. Juli die Zahlen zum zweiten Quartal 2018 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Juli hervorgeht, hat der Netzwerkausrüster Nokia im zweiten Quartal erneut den Abschwung im Markt zu spüren bekommen. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich um 6 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro gefallen. Ohne Währungseffekte hätte das Minus ein Prozent betragen. Der bereinigte operative Gewinn sei um 42 Prozent auf 334 Millionen Euro abgesackt. Das sei ein stärkerer Rückgang gewesen als am Markt erwartet. Vor allem das Kerngeschäft mit Netzwerktechnik habe geschwächelt. Unter dem Strich habe der Konzern den auf die Aktionäre entfallenden Verlust unter anderem wegen eines besseren Finanzergebnisses auf 266 Millionen Euro reduziert. Ein Jahr zuvor habe Nokia noch 437 Millionen Euro verloren.Nokia-Chef Rajeev Suri rechne weiter mit einer Besserung der Lage, vor allem gegen Ende des Jahres in Nordamerika. Die Ausrüster von Telekomkonzernen würden derzeit in einer schwierigen Phase stecken, da die Kunden die Aufrüstung ihrer Mobilfunknetze auf den Standard LTE/4G zu einem großen Teil abgeschlossen hätten und der neue schnellere Datenfunk 5G noch in den Kinderschuhen stecke. Der schwedische Rivale Ericsson muss sich derzeit aus einer tiefen Krise herausarbeiten, ergänzt dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der französischen Großbank Société Générale. Analyst Aleksander Peterc hat das Kursziel für Nokia nach den Quartalszahlen von 8,00 auf 7,40 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung "buy" bestätigt. Trotz der erfreulichen Umsatzentwicklung im Netzwerkbereich sei das zweite Quartal insgesamt enttäuschend ausgefallen, schrieb Peterc in einer am 31. Juli vorliegenden Studie. Mit den neuen Schätzungen für den finnischen Netzwerkdienstleister seien zugleich die Prognosen angepasst worden. Die Aktie bleibe aber ein Kauf, zumal das Unternehmen den Ausblick bestätigt habe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nokia-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: