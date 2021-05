Nio sei im Plan. DER AKTIONÄR bleibt für Nio positiv gestimmt: Der neue eT7 trifft den Nerv der Zeit. Hinzu komme ein eigenes Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines Lade-Netzwerks. Zuletzt hätten Anleger vermehrt Aktien aus dem E-Mobility-Bereich abgestoßen. Kehre die Kauflaune zurück, sei Nio erste Wahl. Anleger sollen die Nio-Aktie auf die Watchlist setzen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

30,82 EUR -1,91% (06.05.2021, 18:29)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

36,93 USD -2,07% (06.05.2021, 18:21)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio wolle ab September 2021 mit den Auslieferungen seiner Elektroautos in Norwegen beginnen. Es sei der erste Markt außerhalb Chinas, in dem das Elektroauto-Start-Up versuchen wolle, Fuß zu fassen.Die Chancen dafür stünden nicht schlecht. Nio komme mit seinen innovativen Elektro-Flitzern wie dem ES8, dem ES6 oder dem EC6 bei den Konsumenten in China sehr gut an. Auch der eT7, der 2022 auf den Markt kommen werde, verspreche ein Erfolg zu werden.Nio plane, in diesem Jahr zunächst den SUV ES8 in Norwegen einzuführen, gefolgt von der Limousine eT7 im Jahr 2022.Dazu solle ein Flagship-Store in Oslo eröffnet werden. Vier kleinere Showrooms in Norwegen sollten folgen.Grundsätzlich bleibe Nio in der Erfolgspur. Der Umsatz sei im Ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 482 Prozent auf 1,22 Milliarden Dollar geklettert. Der Nettoverlust habe 68,8 Millionen Dollar betragen. Einziger Wehrmutstropfen: Die Auslieferungen hätten im März um zwei Prozent unter dem Niveau des Vorjahres gelegen.Der Fokus auf das Hochpreissegment im SUV-Bereich mache Sinn. Hier würden sich eher wenige Player tummeln, was hohe Margen verspreche. Auch im Bereich Autonomes Fahren sei Nio gut im Spiel. In Kalifornien würden die Stromer von Nio bereits seit Monaten fleißig Kilometer im Testbetrieb herunterspulen.Zuletzt habe sogar Tesla-Liebhabering Cathie Woods von ARK-Invest Interesse an einem Engagement in Nio geäußert. Wood sei von Chinas Fokus auf Elektrofahrzeuge beeindruckt, so die Investorin in einem Interview mit CNBC.