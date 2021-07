Börsenplätze Nio-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (21.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio sei zurück auf der Überholspur. In den letzten beiden Handelstagen sei es zehn Prozent nach oben gegangen. Durch den Kurssprung überwinde der Kurs auch einen wichtigen Widerstand. Sei das jetzt der Startschuss für die nächste 50-Prozent-Rally?Die Papiere von Nio hätten im Zeitraum zwischen Mai und Juli um 80 Prozent zugelegt. Es seien Gewinnmitnahmen gefolgt und der Kurs sei vom Hoch bei 55,13 Dollar bis auf ein Mehrwochentief bei 40,31 Dollar gefallen. Am Montag sei auch kurzzeitig der GD200 bei 43,42 Dollar unterschritten worden. Diese wichtige Marke habe nun zurückerobert werden können. Der GD200 fungiere damit jetzt wieder als Unterstützung.Die Korrektur habe fast punktgenau am 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 40,20 Dollar geendet. Diese Level sei ein guter Ausgangspunkt für eine weitere Erholung. Damit seien gute Rahmenbedingungen für weitere Kurssteigerungen vorhanden. Als erste Hürde stehe der Widerstand bei 47,01 Dollar im Fokus. Im Anschluss sei der Weg Richtung Mehrmonatshoch bei 55,13 Dollar frei.Die Aktie von Nio beweise im Wochenverlauf Relativer Stärke. Das Momentum sei stark positiv und das charttechnische Bild helle sich deutlich auf. Die Zeichen stünden damit jetzt wieder auf Erholung.Risikofreudige Anleger können weiterhin das Trade-Setup für sich nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stopp werde unter die 40-Dollar-Marke platziert. Erstes Etappenziel sei das Hoch bei 55 Dollar. Im Anschluss stehe das Allzeithoch bei 67 Dollar im Fokus. (Analyse vom 21.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link