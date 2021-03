Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

36,60 EUR -11,81% (02.03.2021, 19:01)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

44,04 USD -11,50% (02.03.2021, 18:46)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das chinesische E-Auto-Startup Nio habe in der Nacht auf Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. An der Börse seien diese bisher nicht besonders gut angekommen. Zudem habe das Unternehmen heute verkündet, dass es möglicherweise die Produktion im zweiten Quartal drosseln müsse. Das seien die Gründe.Das chinesische E-Startup Nio habe am Dienstag verkündet, dass ein globaler Chip-Mangel es zwingen werde, im zweiten Quartal weniger Autos zu produzieren. Die hohe Nachfrage nach Elektronik inmitten der Pandemie sowie der Handelskrieg zwischen den USA und China hätten zu einem Rückstau in der Chip-Produktion beigetragen.Große Hersteller hätten daraufhin ihre Produktion drosseln müssen, wobei das in China ansässige Unternehmen Nio das letzte gewesen sei, das solche Kürzungen angekündigt habe.Trotz dieser Nachricht bleibe "Der Aktionär" weiterhin für Nio positiv gestimmt. Die Modellpalette werde ausgebaut, hinzu komme ein eigenes Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines Lade-Netzwerks.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2021)