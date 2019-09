Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China.

Nio-Aktienanalyse des Analysten Jack Yeung von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Jack Yeung, Analyst von Stanley, nur noch zu einer Gleichgewichtung der Aktien des E-Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO).Trotz der Kostensenkungsmaßnahmen von Nio Inc. könnte ein schwächerer Absatzausblick vor der Markteinführung neuer Modelle in der zweiten Jahreshälfte und in 2020 den Turnaround des Unternehmens weiter hinauszögern.Analyst Jack Yeung reduziert die Absatzprognosen für die Modelle ES8 und ES6. Das Wettbewerbsumfeld verschärfe sich.In ihrer Nio-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel von "overweight" auf "equal-weight" zurück und reduzieren das Kursziel von 3,50 auf 2,40 USD.