Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

45,44 EUR +1,29% (01.07.2021, 16:01)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

53,89 USD +1,30% (01.07.2021, 16:46)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe am heutigen Donnerstag seine Auslieferungsergebnisse für Juni und das zweite Quartal vorgelegt. Dabei habe der E-Autobauer sogar zwei neue Rekorde aufgestellt.Das Unternehmen habe mit 8.083 ausgelieferten Autos im Juni einen neuen Rekordmonat aufgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von satten 116 Prozent.Auch in Hinblick auf das Q2 habe Nio ein Top-Ergebnis eingefahren. In den vergangenen drei Monaten habe Nio 21.896 Autos verkauft, was einen neuen Quartalsrekord darstelle und einen starken Anstieg von 111,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeute. Bis Ende Juni hätten die kumulierten Auslieferungen des ES6, ES8 und EC6 117.597 Fahrzeuge erreicht.Engagierte Anleger nehmen jetzt den Gewinn mit, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Alternativ biete sich ein Teilverkauf an. Mit der restlichen Position könne dann auf eine anhaltende Erholungsbewegung bis an das Rekordhoch gesetzt werden. (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link