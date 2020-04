NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (08.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio sei eine spannende Story. Die Auslieferungszahlen für März seien gut gewesen und die Aktie habe deutlich zugelegt. Mit Tencent und BAIDU würden zwei finanzstarke Partner mit im Boot sitzen, die sicherlich alles dafür tun würden, um aus Nio einen konkurrenzfähigen Elektroautohersteller zu formen. Kurz nach dem Börsengang von Nio habe sich auch Baillie Gifford mit 11,4% eingekauft. Zur Erinnerung: Noch immer halte die britische Investmentfirma auch 7,4% der Aktien des US-Elektroautobauers Tesla.Hinzu komme, dass China im Jahresverlauf die Konjunktur sicherlich weiter anschieben werde. Weitere Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität stünden mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Aufgabenliste der chinesischen Regierung. Fazit: Nio bleibe spannend, aber extrem spekulativ. Die Aktie sei sportlich bewertet und nur als kleine Depotbeimischung geeignet, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2020)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:2,51 EUR +0,80% (08.04.2020, 16:02)