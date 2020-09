Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

16,30 EUR -0,91% (23.09.2020, 09:44)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,23 USD +2,23% (18.09.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (23.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe vor wenigen Tagen mit der Auslieferung des EC6, begonnen. Es sei das dritte Modell des Elektroauto-Start-Ups. Der Preis variiert je nach Ausstattung zwischen umgerechnet 44.496 Euro und 56.587 Euro. Der EC6 sei über die Nio-App bestellbar. Die Auslieferungen in China sollten im September starten. In Europa solle der EC6 erst 2022 zu haben sein.Vor kurzem habe Nio mit sehr guten Zahlen für das zweite Quartal auf sich aufmerksam gemacht. Positiv hinzugekommen sei auch, dass sich die Autoabsätze in China weiter erholen würden.Für die Nio-Aktie spreche auch das so genannte Akku-Wechsel-Konzept des chinesischen Unternehmens. Statt an die Steckdose zu fahren, könnten die Autos von Nio in eine Art Box. In dieser werde dann innerhalb von nur drei Minuten der komplette Akku getauscht. Derzeit habe Nio im Heimatmarkt China rund um Peking 131 Wechsel-Stationen aufgebaut. Auch die Regierung in China wolle dieses Konzept in Zukunft fördern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: