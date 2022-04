Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

16,46 EUR +1,79% (26.04.2022, 11:39)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,31 USD +0,76% (25.04.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (26.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesische Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Am Dienstag habe das chinesische Unternehmen einen neuen Meilenstein erreicht. Nur ein Jahr nachdem Nio das 100.000. Fahrzeug produziert habe, habe jetzt die 200.000er-Marke überschritten werden können. Für sein spannendes BaaS (Battery-as-a-Service)-Modell biete der E-Autobauer jetzt eine weitere Option an.Im Rahmen des BaaS-Angebots würden die Kunden das Fahrzeug ohne Akku kaufen und könnten diesen leasen. Dadurch bestehe die Möglichkeit zum Batteriewechsel an den dafür vorhergesehenen Nio-Wechselstationen. Nutzer hätten zukünftig die Möglichkeit, von dem Batterieleasing auf eine gekaufte Batterie umzusteigen. Hierbei könne aus zwei Akkus gewählt werden, die je nach Kapazität 70.000 oder 128.000 Yuan (9.985 bzw. 18.255 Euro) kosten würden. Das entspreche der Ersparnis beim Fahrzeugkauf, wenn sich der Käufer für das BaaS-Angebot entscheide. Zusätzlich werde bei dem Umstieg noch eine Servicegebühr von 3.000 Yuan (430 Euro) fällig.Der Umstieg lohne sich für Kunden, die erst seit kurzem das BaaS-Angebot nutzen würden, für längerfristige Leasing-Kunden sei der Wechsel zur eigenen Batterie aufgrund der angefallenen Leasing-Gebühren nicht lohnend. Nio selbst rate Kunden, die planen würden, ihr Auto für lange Zeit zu nutzen, den Wechsel zu vollziehen. Rechnerisch lohne sich ein Batteriekauf erst ab sechs bzw. sieben Jahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: