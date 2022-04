Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,59 EUR -5,09% (06.04.2022, 16:33)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,36 USD -4,94% (06.04.2022, 16:19)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio sei einer der wenigen Autobauer, die ein Batteriewechselsystem verwenden würden. Mit diesem könnten an den Elektrofahrzeugen des chinesischen Herstellers die Batterien schnell getauscht und somit im Vergleich zum Laden einiges an Zeit gespart werden. Nun verhandele Nio auch mit anderen Autoherstellern über eine Lizenzierung der Technologie.Automarken die Nios System anwenden wollten, müssten ihre Autos basierend auf der Plattform des chinesischen Herstellers aufbauen. Bei der Technologie werde der Unterboden des Autos entfernt und die neue Batterie durch eine Luke am Boden eingebaut. Das alles geschehe an einer Wechselstation und solle fünf Minuten dauern. Zudem sollten durch den Batteriewechsel und damit den Verzicht auf Schnellladen die Akkus eine längere Lebensdauer haben.Aktuell betreibe Nio in China knapp 900 und in Norwegen eine solcher Stationen. Bis 2025 solle es 4.000 Standorte geben, 1.000 davon außerhalb Chinas. In Norwegen habe der Hersteller vergangenes Jahr begonnen seine Expansion nach Europa vorzubereiten. Im vierten Quartal 2022 sollten weitere europäische Länder dazu kommen, darunter auch Deutschland. Dort solle zunächst die Limousine ET7 angeboten werden. Auch Batteriewechselstationen solle es infolge dessen geben, die ersten voraussichtlich in München und Berlin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: