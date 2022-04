Börsenplätze Nio-Aktie:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind.



Die Gerüchte um ein Smartphone von Nio hätten sich in letzter Zeit gemehrt. In einer Talkshow habe CEO William Li jetzt bestätigt, dass der Autobauer sich mit der Herstellung eigener Handys auseinandersetze. Außerdem habe er erklärt, warum der Konzern sich auf dieses neue Gebiet begebe und warum man Apple als potenziellen Konkurrenten sehe.Der chinesische E-Autohersteller beschäftige sich nun mit Smartphones, da sich Nio-Kunden ein Telefon wünschen würden, welches besser mit den Autos interagiere. Somit sei das Unternehmen mit seinen Handy-Plänen weniger auf einen kommerziellen Erfolg ausgerichtet. Vielmehr solle Kunden eine verbesserte Erfahrung mit ihren Nio-Autos geboten werden.Hierbei bereite man sich laut Li auch auf ein mögliches Apple-Auto vor. Wenn Apple ein Auto auf den Markt bringe und 60 Prozent der Nio-Kunden Apple-Handys nutzen würden, werde es gefährlich für Nio. Die Sorge vor einem Auto des Smartphone-Herstellers - auch wenn es noch keine konkreten Pläne dafür gebe - liege vor allem an der hohen Loyalität der Apple-Kunden und dem Ökosystem.