Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

4,12 EUR +1,10% (26.02.2020, 08:53)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

4,40 USD +13,40% (25.02.2020)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (26.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Regierung in China wolle die Subventionen für Elektroautos über das Jahr 2020 hinaus verlängern. Das habe vor wenigen Tagen die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet. Davon würden Hersteller wie Nio profitieren.Hinzu komme, dass Nio mit der Fertigung des EC6 begonnen habe. Ein Elektro-Coupé-SUV und nach dem ES8 und dem ES6 das dritte Modell aus dem Hause Nio. Die Auslieferungen sollten bereits im Juli 2020 beginnen.Wie auch der ES8 und der ES6 werde auch der EC6 von der Jianghuai Automobile Group im Auftrag von Nio gebaut.Die Elektroflitzer von Nio seien hipp, stylisch und würden den Nerv der Zeit treffen. Aber: Geduld sei gefragt. Nio habe nach der ausgedehnten Konsolidierung am Dienstag den nächsten Kurssprung aufs Parkett gelegt. Die Aktie sei um über 13 Prozent auf 4,40 Dollar geklettert. Nächstes Ziel ist das letzte Hoch bei 4,87 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link