NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

47,29 USD -6,69% (23.02.2021, 17:37)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (23.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Nio sei es nun Zeit, ein bisschen Luft aus der ganzen Geschichte rauszulassen. Das Unternehmen habe die ganze Zeit Rekord-Absatzzahlen gemeldet. Irgendwann hätten sich die Leute aber daran gewöhnt und da sich die Aktien so schnell nach oben bewegt hätten, sei letztendlich die Bewertung dem operativen Geschäft vorausgelaufen. Der Kursrückgang sei noch kein Beinbruch. Er könnte sich noch ein bisschen fortsetzen. Vielleicht werde der Wert die 40-USD-Marke erreichen. Oben ist knapp über der Marke von 62,84 USD erst mal der Deckel drauf, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 23.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:38,60 EUR -7,43% (23.02.2021, 17:52)