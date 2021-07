Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,88 EUR -0,84% (14.07.2021, 13:06)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

44,96 USD -2,98% (13.07.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (14.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Unternehmens sei seit zwei Monaten im Rallymodus. Der Kurs habe zwischenzeitlich um 80% zugelegt. Die Nio-Aktie habe jedoch seit einigen Tagen konsolidiert und bisher zweistellig an Wert verloren. Sei das eine günstige Gelegenheit für den Einstieg oder seien die besten Tage bereits vorbei? Auf diese Marken komme es jetzt an.Nachdem die Monate Februar bis Mai von einer umfangreichen Korrektur geprägt gewesen seien, habe die Nio-Aktie im Anschluss ein Comeback gefeiert. Der eingeleitete Rebound sei vom Mehrmonatstief bei 30,71 USD am 13. Mai gestartet. Von diesem Punkt aus habe sich die Nio-Aktie verteuert und ein Hoch bei 55,15 USD markiert. Das entspreche einem Kursplus von 79,5% in nur acht Wochen.Nach einem so starken Anstieg in relativ kurzer Zeit seien Gewinnmitnahmen überfällig gewesen. Am 30. Juni habe der RSI-Indikator bei 74 Punkten notiert und eine starke Überhitzung signalisiert. Einen Tag später sei der Abbau gefolgt und umfangreiche Gewinnmitnahmen hätten eingesetzt. In den nachfolgenden Tagen habe sich die Konsolidierung weiter ausgeweitet und die Nio-Aktie habe 22% verloren. Der Abverkauf habe allerdings am GD200 bei 42,84 USD gestoppt.Die Nio-Aktie habe zwei starke Monate hinter sich. Die aktuellen Gewinnmitnahmen seien nach der 80%-Rally nur logisch. Die aktuelle technische Verfassung der Aktie sei durch die momentane Konsolidierung für Trader interessant. Sie könnten die aktuelle Schwäche für einen günstigen Einstieg nutzen und auf eine weitere Erholung setzen. Der Stopp werde bei 40 USD platziert. Erstes Etappenziel sei das 55-USD-Level. Gelinge der Ausbruch, stehe die 60-USD-Marke im Fokus, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link