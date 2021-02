Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

46,80 EUR -0,64% (08.02.2021, 15:42)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

56,67 USD -1,61% (08.02.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (08.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Bei dem chinesischem E-Auto-Startup Nio laufe es eigentlich zurzeit rund. Das Unternehmen habe in diesem Januar über 7.200 Fahrzeuge ausgeliefert, was über 350 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum seien. Trotzdem habe die Aktie deutlich an Fahrt verloren und konsolidiere auf hohem Niveau. Diese Marken seien nun wichtig.Noch zwischen Mitte Dezember und Januar habe sich die Nio-Aktie stark nach oben bewegt. Während des Höhenflugs habe der Wert den massiven Widerstand am bisherigen Allzeithoch bei 57,20 Dollar durchbrochen und am 11. Januar ein neues Rekordhoch bei 66,99 Dollar markiert.Von dort aus habe der Titel aber deutlich an Fahrt verloren und sei in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Zwischenzeitlich habe der Wert sogar an die Unterstützungszone zurückgesetzt, die vom November-Verlaufshoch bei 54,20 Dollar und dem alten Rekordhoch bei 57,20 Dollar ausgehe.Bei der Nio-Aktie könnte es bald zu einem erneuten Ausbruch kommen. Trader würden sich an die oben genannten Marken halten. Wer bereits investiert ist, bleibt weiter an Bord, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link