Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China.

Nach den starken Kursverlusten seit dem Hoch Anfang März habe der Aktienkurs von Nio Inc. Potenzial für eine Erholung. Die Q1-Auslieferungen seien höher gewesen als vom Markt erwartet.Die Kundenbasis von Nio ist nach Ansicht der Citigroup-Analysten wegen der Positionierung als Premiummarke weniger preisempfindlich. Analyst Jeff Chung passt derweil das Kursziel für die Nio-Aktie von 7,20 auf 6,80 USD nach unten an.In ihrer Nio-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel von "neutral" auf "buy" hoch.