Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

16,87 EUR +2,30% (02.06.2022, 11:55)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,57 USD +1,04% (01.06.2022, 22:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Gesamtmarkt erhole sich weiter. Von der freundlichen Stimmung habe nun auch die Nio-Aktie profitiert. Seit Mitte Mai hätten die Anteilscheine um 50 Prozent an Wert zugelegt und der Titel stehe jetzt vor einem starken technischen Signal. Damit Anleger für die weitere Erholung gut gerüstet seien, sollten sie jetzt diese Marken auf dem Schirm haben.Vom Mehrjahrestief bei 11,67 Dollar habe die Nio-Aktie einen starken Rebound auf das Börsenparkett gelegt. Im US-Handel am gestrigen Mittwoch hätten die Bullen auch den kurzzeitigen Sprung über den entscheidenden Widerstand bei rund 18 Dollar geschafft.Diese Marke sei von hoher Bedeutung, da mit dem nachhaltigen Ausbruch über das Level eine Umkehrformation bestätigt werde und damit der Abwärtstrend von einem neuen Aufwärtstrend abgelöst werden könnte. Dadurch würden weitere Käufer angelockt werden und es entsteht neue Dynamik.Die Nio-Aktie stehe kurz vor einem technischen Trendwechsel in die Long-Richtung. Die Kursgewinne der vergangenen Tage seien bereits ein starker Indikator für eine nachhaltige Erholung gewesen.Interessierte Anleger mit entsprechend hoher Risikotoleranz können den Ausbruch über die 18-Dollar-Marke für den Einstieg nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link