Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

36,60 EUR -2,40% (10.11.2020, 09:58)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

44,02 USD +5,74% (09.11.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (10.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des Elektroautoherstellers klettere immer weiter. Am Montag habe die Nio-Aktie ein neues Allzeithoch markiert.Neue Modelle, das Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines eigenen Lade-Netzwerks würden für weiteres Potenzial der Nio-Aktie sprechen. Jedoch sei der E-Autobauer mittlerweile üppig bewertet. Nio bringe 60 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. Bei einem erwarteten Umsatz von knapp drei Milliarden Dollar für 2021.Die hohe Bewertung habe JPMorgan-Analystin Rebecca Wen nicht daran gehindert, das Kursziel für Nio erneut noch oben zu revidieren. Wen sehe für die Aktie Potenzial bis 46 Dollar. Die Analystin sei der Überzeugung, dass Nio ein "Gewinner" im E-Mobility-Markt sein werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: