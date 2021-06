NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

41,445 USD -2,11% (02.06.2021, 17:11)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio habe gestern ihr Update zum Geschäftsverlauf gegeben. Bei den Absatzzahlen habe man knapp unter 100% Wachstum ausgewiesen. Technologisch gesehen sei Nio mit am beste aufgestellt. Deshalb wird die Aktie von den Experten von "Der Aktionär" absolut favorisiert. Die Nio-Aktie nimmt sich noch die kleinen Widerstände auf dem Weg nach oben dann noch vor, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:33,58 EUR -2,84% (02.06.2021, 17:25)