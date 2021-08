Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (05.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Nintendos Spielekonsole Switch sei nach dem Spiele-Boom im Corona-Jahr 2020 nicht mehr so gefragt. Im vergangenen Quartal seien 4,45 Mio. Switch-Konsolen verkauft worden - fast 22% weniger als ein Jahr zuvor, wie Nintendo am Donnerstag mitgeteilt habe. Als Folge sei auch der Umsatz in dem Ende Juni abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal zurückgegangen.Die Switch sei bereits seit März 2017 auf dem Markt. Die Rivalen Sony und Microsoft hätten seit vergangenem Jahr neuere Modelle ihrer Playstation und Xbox im Angebot, die aber wegen der Halbleiter-Engpässe immer noch schwer zu bekommen seien. Nintendo steuere mit einer bereits angekündigten aktualisierten Switch mit besserem Display gegen. Der japanische Konzern profitiere zudem davon, dass es vollwertige Spiele mit populären Figuren wie "Super Mario" nur auf den hauseigenen Konsolen gebe.Die Zahlen von Nintendo seien mäßig ausgefallen. Schrumpfendes Wachstum bei den Switch-Konsolen in einer boomenden Branche seien keine Nachrichten, die die Anleger vom Hocker reißen würden. Dass es auch anders gehe, habe z.B. Microsoft gezeigt, dessen Hardwareverkäufe mit Xbox-Konsolen um 11% im letzten Quartal zugelegt hätten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)