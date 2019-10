Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

331,20 EUR +4,50% (31.10.2019, 14:43)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (31.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Nintendo habe im zweiten Quartal einen Umsatz von 272 Milliarden Japanische Yen bei einem operativen Gewinn von 66,8 Milliarden Yen erwirtschaftet. Damit habe der Konsolenhersteller deutlich über den Erwartungen gelegen. Die Analysten hätten nur einen Umsatz von 251 Milliarden Yen bei einem operativen Gewinn von 50,5 Milliarden Yen erwartet.Die Japaner hätten 4,98 Millionen Switch-Konsolen in den vergangenen sechs Monaten verkauft. Dazu kämen noch 1,95 Millionen Switch-Lite, die seit September erhältlich seien. Die Prognose der Geschäftsführung liege für das gesamte Fiskaljahr bei 18 Millionen Konsolen. Insgesamt habe Nintendo bisher 41,7 Millionen Switch-Konsolen verkauft.Spannend sei jedoch nicht nur das Konsolengeschäft von Nintendo. Auch auf dem Smartphone wolle Nintendo durchstarten. Ein besonderer Erfolg im abgelaufenen Quartal sei dabei die Veröffentlichung von "Mario Kart Tour" am 25 September gewesen. Satte 120 Millionen sei das Spiel laut Geschäftsführung im ersten Monat heruntergeladen worden.Trotz der starken Performance habe Nintendo die Prognose unangetastet gelassen. Der japanische Konzern erwarte fürs Fiskaljahr unverändert einen Umsatz von 1,25 Milliarden Yen bei einem operativen Gewinn von 260 Milliarden Yen. Angesichts des kommenden Weihnachtsgeschäfts und einer attraktiven Pipeline mit einem Zelda-Spiel und zwei neuen Pokémon-Spielen sei diese konservative Prognose jedoch verwunderlich.Das erfolgreiche Quartal habe den Abwärtstrend der vergangenen Wochen gestoppt. Die Nintendo-Aktie setze aktuell zur Gegenbewegung an. Anleger würden abwarten, ob die Spieleaktie die Erholungsbewegung beibehalten kann. Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Nintendo-Aktie. (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link