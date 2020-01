Börse Tokio-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

42.990,00 JPY +0,70% (17.01.2020)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (19.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Der Gaming-Markt werde als einer der großen Wachstumssektoren begriffen. Dementgegen spreche die Tatsache, dass die Branchenumsätze im vergangenen Dezember deutlich gesunken seien - den fünften Monat in Folge. Die Aktien der Softwarehersteller seien im Seitwärtstrend geblieben. 2020 stünden aber einige Impulse ins Haus, die den Branchentrend fundamental umkehren könnten. Zu den Lichtblicken gehöre u.a. Nintendos neuste Konsole, die Nintendo Switch, welche im gesamten Jahr wachsende Umsatzzahlen verzeichnet habe.Bei Nintendo werde nach 9,96 Mrd. USD in 2018 für 2019 ein Umsatz von 10,91 Mrd. USD erwartet. Am 31. März würden die finalen Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert.Die Bewertung der Nintendo-Aktie (2020er-KVG von 23) sei im Aufwärtstrend wieder gestiegen. Das Papier des japanischen Unternehmens bleibe dennoch eine solide Investition im Gaming-Markt. Nach einem schwierigen Jahr 2019 sollten die Nintendo-Aktie dank neuer Impulse am Gesamtmarkt ihren Höhenflug fortsetzen. Dabeibleiben, rät Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2020)Börsenplätze Nintendo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:351,80 EUR +0,07% (17.01.2020, 22:26)