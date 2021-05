Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (08.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Nach Activision Blizzard habe nun mit Nintendo eine weitere Gaming-Empfehlung des "Aktionärs" starke Zahlen veröffentlicht. Denn im vergangenen Fiskaljahr 2020 (bis Ende März) habe das japanische Unternehmen trotz oder eher aufgrund der Corona-Krise die Analystenschätzungen in den Schatten stellen können. Durch Ausgangsbeschränkungen und den dadurch anhaltenden Gaming-Trend habe Nintendo im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn erwirtschaftet.Der Erfolg des Unternehmens spiegele sich v.a. an der neusten Konsolengeneration wider, der Nintendo Switch. Gerade in den Wintermonaten habe die Konsole mit ihrer Portabilität und dem umfangreichen Spielerepertoire viele neue Gaming-Fans für sich gewinnen können. Nintendo habe als einen Hauptgrund des Erfolges der Switch ihr Jahreshighlight genant - "Animal Crossing: New Horizons".Der Verkauf von Software über ausschließlich digitale Wege werde immer wichtiger für das japanische Unternehmen. Ein attraktiver Trend, denn gegenüber physischen Verkäufen würden die Download-Games eine höhere Gewinnmarge bieten. Nintendo habe im letzten Jahr auch andere Plattformen für sich gewinnen können und sich auf dem Smartphone-Markt ausgebreitet.Diese Neuigkeiten würden viele Anleger trotz überragender Zahlen negativ stimmen - und diese verhaltene Prognose spiegelte sich auch in der Nintendo-Aktie wider, welche seit der Veröffentlichung des Berichtes am Donnerstag leichte Kursverluste verzeichne.Nintendo sei schon seit langem auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" und bleibe dort auch. Großartige Wachstumszahlen und weiterhin überzeugende Titel würden aktuell keinen Anlegerwunsch offen lassen. "Der Aktionär" lasse sich nicht von den pessimistischen Aussichten beirren, insbesondere da die Geschäftsführung dafür bekannt sei, konservativ zu prognostizieren, und setze weiterhin langfristig auf die Nintendo-Aktie, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link