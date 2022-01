Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola habe am Dienstag einen mehrjährigen Liefervertrag mit Proterra unterzeichnet. Damit diversifiziere der Hersteller von Elektro-LKWs seine Batterieversorgung. Das sei grundsätzlich ein kluger Schachzug, doch Anleger hätten sich wenig beeindruckt gezeigt. Die Aktie sei mit einem Minus von mehr als acht Prozent aus dem US-Handel gegangen.Die Batterietechnologie von Proterra solle voraussichtlich in das batterieelektrische Fahrzeug (BEV) und das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV) von Nikola Tre integriert werden, heiße es. Die ersten Prototypsysteme würden für das zweite Quartal erwartet. Ende 2022 solle dann die Produktion der Nikola-Sattelschlepper mit Proterra-Antrieb erfolgen."Angesichts der wachsenden Nachfrage nach dem Nikola Tre BEV und FCEV haben wir uns aktiv um die Versorgung mit Batterien durch eine duale Strategie bemüht", meine Mark Russell, CEO von Nikola.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: