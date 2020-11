Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

16,25 EUR +2,52% (10.11.2020, 13:36)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

18,63 USD -4,85% (09.11.2020)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (10.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das angeschlagene Start-up Nikola habe die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Nach wie vor generiere das Unternehmen keine nennenswerte Umsätze. Allerdings sei der Verlust geringer ausgefallen als von Analysten befürchtet. Laut einer aktuellen Studie traue J.P. Morgan der Aktie sogar eine Kursverdopplung zu.Der Verlust je Aktie habe sich im Berichtszeitraum auf 0,31 Dollar belaufen, Analysten hätten mit einem Fehlbetrag von 0,33 Dollar pro Papier gerechnet. Per Ende September habe Nikola über 908 Millionen Dollar Cash verfügt.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Nikola nach Quartalszahlen von 41 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Resultate des Elektro-Nutzfahrzeugherstellers hätten insgesamt die Prognosen getroffen, habe Analyst Paul Coster geschrieben. Der Verlust sei niedriger als befürchtet und die Liquidität höher als erwartet ausgefallen.Im September habe Nikola eine umfangreiche Kooperation mit General Motors (GM) verkündet. Kurz darauf habe sich jedoch Shortseller Hindenburg Research das Unternehmen zur Brust genommen und das Management mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Seitdem stehe der geplante Deal, bei dem GM gut ein Zehntel der Nikola-Anteile habe übernehmen wollen, auf der Kippe.Die negativen Schlagzeilen rund um Nikola hätten in den letzten Wochen nachgelassen, die Aktie einen Boden gefunden. Das Management habe jedoch viel Vertrauen verspielt. Mit einem möglichen GM-Deal zu vernünftigen Konditionen könnte Nikola-CEO Mark Russell zumindest einen Teil des Schadens beheben.Die Nikola-Aktie ist ein Zocker-Papier, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2020)