Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (14.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola sei mit Vollgas an der Tech-Börse Nasdaq angekommen, doch die Erwartungen seien hoch. Nikola müsse in den nächsten Jahren beweisen, dass die Massenfertigung der elektrisch betriebenen Fahrzeuge auch gelinge. Offenbar habe das Unternehmen bereits in Sachen Kooperation die Fühler nach dem Fahrzeugbauer Hyundai ausgestreckt.In einem Interview mit der südkoreanischen Zeitung "Chosun Ilbo" habe Nikola-Gründer Trevor Milton gesagt, dass er gerne mit Hyundai zusammenarbeiten würde. Er habe Hyundai bereits zweimal Vorschläge unterbreitet, die jedoch abgelehnt worden seien."Trevor hat immensen Respekt vor Hyundai und sieht Hyundai unter den führenden Wasserstoffunternehmen der Welt", habe die Nikola-Sprecherin Nicole Rose in einer E-Mail an Reuters gesagt. "Trevor war und wird auch weiterhin offen für eine Zusammenarbeit sein, falls sie sich jemals dafür entscheiden sollten", so Rose zur Nachrichtenagentur.Dass sich Nikola auf der Suche nach Partnerschaften befinde, sei positiv zu werten. Schließlich dürfte es für die Amerikaner schwierig werden, allein die Massenproduktion der mit Batterien oder Brennstoffzellen betriebenen Autos zu stemmen.Es bleibt dabei: Nikola ist eine spannende Aktie, doch die Bewertung ist auch auf dem gegenwärtigen Niveau noch sportlich, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Interessierte Anleger sollten vorerst weiter die Füße stillhalten und auf günstigere Einstiegsgelegenheiten warten. Wer indirekt profitieren wolle, sollte sich Worthington Industries ins Depot legen. (Analyse vom 14.08.2020)