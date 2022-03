Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

10,058 EUR +6,32% (29.03.2022, 20:45)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

11,27 USD +8,37% (29.03.2022, 20:33)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (29.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Aktie von Nikola knüpfe an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage an. Zur Stunde würden die Anteile des Start-ups weitere knapp acht Prozent nach oben klettern. Für Rückenwind sorge neben dem steigenden Risikoappetit am Gesamtmarkt auch ein Neuer Deal mit ENGS Commercial Finance, einem Mitglied der Mitsubishi HC Capital Group.Nikola und das Kreditinstitut hätten eine Vereinbarung zur Förderung des Verkaufs der Nikola-Tre-Lkw sowohl in der batterieelektrischen als auch der Variante mit einem Wasserstoff-Antrieb getroffen. In direkter Zusammenarbeit mit dem Nikola-Händlernetz werde ENGS den Kunden Finanzierungslösungen für den Kauf von Nikola-Fahrzeugen, Ladestationen und Infrastrukturanforderungen anbieten, um den Nikola-Kunden eine breite Palette von Finanzierungslösungen zu bieten, heiße es von Unternehmensseite.Die Produktion des batterieelektrischen Tre habe Nikola in der vergangenen Woche im US-Bundesstaat Arizona starten können. Die Auslieferung dieser Trucks solle ab dem zweiten Quartal beginnen, die Brennstoffzellen-Variante solle im Jahr 2023 die Straßen erobern.Anleger lassen vorerst weiter die Finger vom Zocker-Papier, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link