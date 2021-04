Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

10,268 EUR +4,57% (23.04.2021, 12:02)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

11,77 USD +14,38% (22.04.2021)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (23.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Anfang der Handelswoche habe das Geschehen rund um die Nikola-Aktie einer Ereigniskarte bei dem bekannten amerikanischen Brettspiel Monopoly erinnert. Gemäß der Spielanweisung "Zurück auf Los" habe das Papier des Lkw-Start-ups den SPAC-Ausgabepreis von etwa 10,20 Dollar erreicht. Als am Donnerstag eine neue Kooperation bekannt gegeben worden sei, sei die Talfahrt zumindest vorerst gestoppt worden und die Aktie sei in der Spitze um 20 Prozent in die Höhe gesprungen. Das sollten Anleger nun beachten.Nikolas Energiesparte und TravelCenters of America hätten am Donnerstag eine Zusammenarbeit bei der Installation von Wasserstofftankstellen für Schwerlastfahrzeuge verkündet. Bei dem Partner handle sich um den größten privaten Betreiber von Autobahnraststätten in den Vereinigten Staaten.Anleger sollten allerdings beachten, dass die Kooperation lediglich den Bau von zwei Wasserstoff-Stationen für Trucks im Großraum Los Angeles umfasse und der kommerzielle Betrieb bis zum ersten Quartal 2023 erfolgen solle. Der einstige Traum des ehemaligen Nikola-CEOs Trevor Milton, ein landesweites Wasserstoff-Tankstellen-Netz aufzubauen, rücke also in weite Ferne.Die Nikola-Aktie bleibt weiterhin nur für hartgesottene Anleger als Zocker-Papier geeignet, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link