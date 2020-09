Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

39,50 EUR +26,20% (08.09.2020, 15:21)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

35,55 USD -1,61% (04.09.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (08.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Ein Paukenschlag zum Dienstag: General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) steige mit einer milliardenschweren Beteiligung bei Nikola ein. Die Unternehmen hätten zusammen Großes vor. An der Börse werde der Deal als Win-Win-Situation aufgenommen. Die Aktie von GM lege rund sieben Prozent zu, Nikola dagegen explodiere regelrecht um über 30 Prozent.GM erwerbe elf Prozent an Nikola für einen Gegenwert von etwa zwei Milliarden Dollar. Gleichzeitig dürfe das amerikanische Urgestein ein Vorstandsmitglied berufen. Bis Ende 2022 solle GM den Nikola Badger fertigen. Diesen gebe es auch in der Brennstoffzellen-Variante. Zudem avanciere GM zum Exklusiv-Lieferanten von Brennstoffzellen weltweit außerhalb Europas.Der Einstieg von GM sei ein enormer Vertrauensbeweis in Nikola. Ohnehin könne sich das Start-up auf namhafte Investoren wie Bosch oder CNH Industrial verlassen.Der GM-Einstieg bei Nikola schlage ein wie eine Bombe. Interessierte Anleger sollten bei der Nikola-Aktie definitiv eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bei Nel könnten engagierte Anleger hingegen an Bord bleiben. (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link