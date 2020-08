Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



27,30 EUR -17,52% (05.08.2020, 08:43)



38,84 USD +6,44% (04.08.2020)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (05.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Nel-Partner Nikola habe die Zahlen zum zweiten Quartal 2020 vorgelegt. Das Unternehmen habe mehr Verlust als erwartet geschrieben und auch die Aussagen im darauffolgenden Conference Call hätten die Anleger enttäuscht. Im nachbörslichen US-Handel sei die Aktie klar zweistellig in den Keller gerauscht. Die jüngste charttechnische Erholung sei damit im Keim erstickt worden.Im Berichtszeitraum habe Nikola - wie erwartet - null Dollar (ausgenommen Solar-Umsätze) erlöst. Unter dem Strich stehe ein Fehlbetrag von 0,16 Dollar je Aktie in den Büchern. Analysten hätten mit einem Verlust von 0,14 Dollar pro Papier gerechnet.Im zweiten Quartal habe Nikola einen weiteren Auftrag beim Wasserstoff-Partner Nel platziert. Die Nikola Tre-Produktionstesteinheiten seien in Ulm im Gange und sollten im vierten Quartal 2020 abgeschlossen sein.Um die immer noch stolze Marktkapitalisierung von derzeit zwölf Milliarden Dollar zu rechtfertigen, müsse Nikola mehr liefern, um die Anleger zu überzeugen.Es bleibt dabei: Anleger sollten eine nachhaltige Bodenbildung abwarten und vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2020)