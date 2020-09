Börsenplätze Nikola-Aktie:



16,25 EUR -10,71% (24.09.2020, 16:06)



18,74 USD -11,39% (24.09.2020, 15:51)



US6541101050



A2P1CV



NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (24.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Rücktritt von Gründer und Firmenchef Trevor Milton habe Nikola in ein Tal der Tränen gestürzt. Seitdem komme der Hersteller von Elektro-Lkw nur noch mit schlechten Nachrichten um die Ecke, die Nikola-Aktie befinde sich im freien Fall. Heute warne der Shortseller Hindenburg Research, der den Stein ins Rollen gebracht habe, vor weiteren Hiobsbotschaften. Zudem werde der Titel von Wedbush dramatisch abgestuft.Wie "CNBC" berichte, habe Nathan Anderson, Chef von Hindenburg Research, gegenüber dem "Wall Street Journal" geäußert, dass weitere schlechte Nachrichten über Nikola auftauchen würden. "Die Geschichte ist noch nicht vorbei", so Anderson. Genaueres sei aber nicht bekannt.Konkret sei das Downgrade von Wedbush: Das Haus habe die Aktie von "Neutral" auf "Underperformer" heruntergestuft und das 12-Monats-Kursziel von 45 Dollar auf 15 Dollar reduziert. "Wir glauben jetzt, dass die Abwärtsrisiken die positiven Aspekte der Aktie überwiegen", so Dan Ives, Analyst bei Wedbush, gegenüber seinen Kunden.Weiterhin gilt: Nicht ins fallende Messer greifen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link