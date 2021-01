unter folgendem Link.



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (26.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nach dem fulminanten Börsendebüt sei es zuletzt um Nikola ruhig geworden. Betrugsvorwürfe und ein weitgehend geplatzter Deal mit General Motors (GM) hätten dem US-Startup, das einen Brennstoffzellen-Lkw auf die Straße bringen wolle, schwer zugesetzt. Am Dienstag sei die Nikola-Aktie jedoch wieder zum Leben erwacht und sei zum knapp 24% nach oben gesprungen.Auslöser für den Kurssprung seien Aussagen des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Montag gewesen. Er wolle die Autoflotte der Regierung erneuern und rund 650.000 emissionsfreie Autos "Made in America" anschaffen. Zudem sollten 550.000 neue Ladestationen für Elektroautos geschaffen werden.Nikola dürfte davon zwar nicht direkt profitieren. So sei weiterhin unklar, wie die Zukunft des Nikola One aussehe. Als Favoriten für den Auftrag würden vielmehr etablierte Autokonzerne wie GM oder Ford gelten, die auch in der Lage seien, größere Volumina problemlos zu liefern. Dennoch: Die Unterstützung der Regierung Biden für "grüne Technologien" sei sowohl für das batteriebetriebene Auto als auch für Brennstoffzellen-Fahrzeuge positiv zu werten.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU