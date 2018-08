XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

71,70 Euro +2,33% (20.08.2018, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

71,67 Euro +2,83% (20.08.2018, 17:08)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

81,96 USD +2,77% (20.08.2018, 17:08)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (20.08.2018/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Sam Poser von Susquehanna Financial:Sam Poser, Analyst vom Investmenthaus Susquehanna Financial, bringt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nunmehr eine positive Sichtweise zum Ausdruck.Nike Inc. nehme der adidas AG und anderen Sportartikel-Einzelhändlern wi Foot Locker, Finish Line und Hibbett Marktanteile ab.Die Analysten von Susquehanna Financial sehen die Gründe hierfür in einem besseren Produktangebot und einem stärkeren Nachschub an Innovationen.Analyst Sam Poser ist der Ansicht, dass Nike auf Kurs liegt um in 2023 die Umsatzmarke von 50 Mrd. USD zu knacken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: