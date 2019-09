Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

82,85 Euro -0,11% (26.09.2019, 14:49)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

90,64 USD -0,19% (26.09.2019, 15:04, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(26.09.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Omar Saad von Evercore ISI:Omar Saad, Analyst vom Investmenthaus Evercore ISI, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Geschäftsentwicklung von Nike Inc. im ersten Fiskalquartal sei herausragend gewesen. Das Unternehmen habe nun das sechste Quartal in Folge ein Umsatzwachstum von mindestens 8% erzielt und die Bruttomargen um 50 Basispunkte verbessert.Die weltweit größte Bekleidungs- und Schuhmarke könne weiterhin zu den besten Wachstumsstorys der Konsumbranche zählen. Das verstärkte Wachstum im Online-Geschäft beeindruckt Analyst Omar Saad mit am meisten.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Aktienanalysten von Evercore ISI den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 120,00 auf 150,00 USD.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:82,79 Euro -1,11% (26.09.2019, 14:19)