Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (08.01.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) zu halten.In der Q3-Berichterstattung mehrerer Konsumgüterhersteller habe erneut China mit hoher Dynamik hervorgestochen. Diese habe umso mehr überrascht, als in Hongkong, das über viele Jahre den Schwerpunkt der regionalen Aktivitäten dargestellt habe, Proteste und Demonstrationen viele Kunden vom Kauf zurückgehalten hätten. Der Einfluss sei zwar schwer abzuschätzen gewesen. Eine Indikation habe aber LVMH geliefert. Die Umsätze seien dort im August und September um jeweils 40% zurückgegangen. Trotz dieser Einbußen habe der Konzern für China ein starkes, allerdings nicht näher beziffertes Wachstum ausgewiesen.Neben Luxusprodukten hätten sich besonders Sportartikel hoher Nachfrage aus China erfreut: Nike habe dort wb 23% mehr umgesetzt, adidas 11%. PUMA habe Zahlen für die Region Asien/Pazifik (wb +28,5%) genannt, ein Großteil des Zuwachses dürfte auch hier aus China gestammt haben.Schwach sei die Expansion auf den Heimatmärkten geblieben. So sei der Konzernumsatz von Nike in Nordamerika nur um 5%, der von adidas in Europa um 3,5% gewachsen.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Nike-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei USD 99,00 gesehen. (Analyse vom 07.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nike Inc.": Keine vorhanden.