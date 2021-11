NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Auch Nike arbeite nun an einem Metaverse. Im "Nikeland" sollten künftig parallel zu sportlichen Großereignissen Wettkämpfe stattfinden und neue Produkte präsentiert werden. Metaverse-Pläne des US-Konzerns würden für Wachstumsfantasie sorgen und die Nike-Aktie nach oben treiben. Sie bewege sich wieder in Richtung Rekordhoch, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.11.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:156,08 EUR +0,74% (22.11.2021, 11:30)