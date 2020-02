Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

94,91 EUR -0,50% (14.02.2020, 17:08)



XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

94,89 EUR -0,70% (14.02.2020, 16:46)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

103,03 USD -0,33% (14.02.2020, 16:58)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (14.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Kein Schuh habe in den vergangenen Wochen für mehr Furore gesorgt als der Vaporfly von Nike. Nachdem bei offiziellen Wettbewerben die Spitzenzeiten der letzten Jahre übertroffen worden seien, sei sogar schon von Doping für die Füße die Rede gewesen.Sei der Schuh zu gut? Nein! Jetzt habe der Weltverband für Leichtathletik entschieden: Der Vaporfly sei regelkonform. Bedingung: Die Sohle, die hier mit einem besonders leichten und dämmungsfreundlichen Schaumstoff ausgestattet sei, dürfe nicht höher als 40 Millimeter sein und es dürfe nur eine Karbonplatte in der Sohle eingebaut sein. Bedingungen, die der Nike Vaporfly erfülle.Ende Februar komme mit dem Nike Air Zoom Alphafly NEXT% die neueste Version des Schuhs auf den Markt. Mit dem Prototypen sei der kenianische Läufer Eliud Kipchoge im Oktober einen Marathon erstmals unter der Marke von zwei Stunden gelaufen. Kurz danach sei auch der Frauen-Weltrekord von Läuferin Brigid Kosgei aus Kenia geschlagen worden - und auch sie sei mit den Nike-Wunderschuhen ins Ziel gelaufen.Pierre Kiren von "Der Aktionär" sieht das Kursziel bei 110 Euro, Stopp: 76 Euro. (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: