Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

83,05 Euro +0,13% (26.09.2019, 14:00)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

90,97 USD +0,18% (26.09.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(26.09.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Christina Fernandez von Telsey Advisory Group:Christina Fernandez, Aktienanalystin von Telsey Advisory Group, rechnet laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Nike Inc. habe mit einem Quartalsgewinn je Aktie von 0,16 USD dank starker Umsätze und Margenverbesserungen die Erwartungen übertroffen.Sowohl der Quartalsbericht als auch der Ausblick würden eine Menge positiver Aspekte enthalten, so die Analysten von Telsey Advisory Group. Der Aktienkurs habe allen Grund weiter nach oben zu tendieren. Analystin Christina Fernandez setzt das Kursziel für die Nike-Aktie von 95,00 auf 105,00 USD nach oben.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Telsey Advisory Group den Titel nach wie vor mit "outperform" ein.Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:83,25 Euro -0,56% (26.09.2019, 13:31)