Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA standen gestern die Aktien von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) (-7,1%) unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) habe dagegen 2,1% zulegen können, nachdem am Vorabend ein guter Ausblick für das vierte Quartal präsentiert worden sei, welches von starken Margen und einer schneller als gedachten Integration von TNT Express profitiert habe.In den USA würden heute noch der Lebensmittelhersteller Conagra (ISIN: US2058871029, WKN: 861259, Ticker-Symbol: CAO) vorbörslich und das Halbleiterunternehmen Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nachbörslich Quartalszahlen vorlegen. In Europa würden der Automobilzulieferer Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) und das Telekommunikationsunternehmen Telecom Italia (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) berichten. (23.03.2017/ac/a/m)