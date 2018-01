NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

63,98 USD +0,85% (05.01.2018, 22:01)



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (08.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analysten Matthew McClintock und Karen Short von Barclays:Matthew McClintock und Karen Short, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) und erhöhen das Kursziel von 71 auf 75 USD.Die US-Steuerreform positioniert die Einzelhandelsbranche außergewöhnlich gut im Jahr 2018 und wir sind dazu gezwungen, unser Sektor-Rating von "negativ" auf "positiv" zu erhöhen, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Sie haben ihre EPS-Schätzungen für Nike teilweise angepasst.Matthew McClintock und Karen Short, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 71 auf 75 USD angehoben. (Analyse vom 05.01.2018)XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:53,60 Euro +0,75% (08.01.2018, 09:22)Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:53,60 Euro +0,94% (08.01.2018, 09:49)